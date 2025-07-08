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08 июля, 14:30

Город

Болотная площадь стала главной площадкой празднования Дня семьи, любви и верности

Болотная площадь стала главной площадкой празднования Дня семьи, любви и верности

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В Москве отмечают День семьи, любви и верности. Главные праздничные мероприятия проходят на Болотной площади. Там гостей ждут живая музыка, спортивные соревнования и мастер-классы на любой вкус.

Свои площадки и интерактивную программу подготовил проект "Лето в Москве". Горожане активно участвуют в создании натуральной косметики, мастерят скрабы и лосьоны для тела.

На главной сцене проекта "Сделано в Москве" транслируют цикл познавательных фильмов "Разговор о важном", посвященный семейным ценностям. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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