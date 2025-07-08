Выставка об образе семьи открылась на Гоголевском бульваре

Фото: телеграм-канал "Главархив Москвы"

Уличная фотовыставка Главархива "Семья сквозь ХХ век" открылась на Гоголевском бульваре и в Екатерининском парке в День семьи, любви и верности, 8 июля, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Как рассказал начальник учреждения Ярослава Онопенко, жители и гости столицы смогут посетить выставку до 8 августа. В экспозиции, посвященной трансформации образа семьи России, представлены 20 архивных снимков. Они были сделаны в разные годы, от начала 1900-х до конца 1990-х.

"Мы хотели показать, что история России – это в первую очередь история ее семей. Частные фотографии из Главархива открывают ту сторону жизни, которая редко попадает в учебники: заботу, близость, тепло, преемственность поколений. Эти снимки – напоминание о том, что настоящие ценности остаются неизменными сквозь десятилетия", – отметил Онопенко.

По его словам, благодаря уличному формату экспозиции архив может стать ближе к своим посетителям, поскольку москвичи и туристы получили возможность осмотреть снимки в городской среде.

Хронологический порядок фотографий позволяет наблюдать сначала дореволюционные дачные сцены и студийные портреты, а затем – снимки 1920–1930-х годов и военного времени. Горожанам покажут как прогулки, чтение книг и празднование свадеб дома, так и почтальона с фронтовым письмом и жен красноармейцев.

После них выставка обозревает период 1950–1960-х годов, то есть послевоенного времени. На этих фотографиях запечатлены мать-героиня с 12 детьми, родители, провожающие свою дочь в школу, а также молодая семья, гуляющая в Измайловском парке.

Завершают серию снимков кадры, сделанные в конце 1980-х и 1990-х годов. Они показывают первомайскую демонстрацию, прогулку отца с сыном по Арбату и документальные фотографии, отражающие новую эпоху.

Городские культурные площадки подготовили программу ко Дню семьи, любви и верности. До 13 июля горожане и туристы могут посетить выставки, мастер-классы, представления и другие мероприятия.

Например, 8 июля в доме культуры "Пересвет" состоится литературный квиз. Его участники ответят на вопросы о династиях Ростовых, Обломовых, Лариных и поговорят о семейных ценностях героев русской классики. В кинотеатрах сети "Москино" пройдут бесплатные показы.