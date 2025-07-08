Белорусский праздник Купалье отметят в парке "Останкино" на ВДНХ

Фото: пресс-служба ВДНХ

Древний белорусский праздник Купалье отметят в субботу, 12 июля, в парке "Останкино" на ВДНХ. Об этом сообщает сайт мэра и правительства Москвы.

Мероприятия будут проводить с 15:00 сразу на нескольких тематических площадках. Например, гостей приглашают поучаствовать в народных обрядах "Заплетание березы", "Женитьба Ярилы на Березке", "Иван Травник", "Купальские хороводы", а также в купальском шествии до Садового пруда. Эти события состоятся в зоне "Купальская".

На этой же площадке каждый желающий сможет послушать выступления фольклорных ансамблей и творческих коллективов из Белоруссии, Москвы и Подмосковья, а также посмотреть на народные постановки, которые представит Имперский русский балет под руководством Гедиминаса Таранды.

В зеленом бельведере посетителям предложат поучаствовать в народных играх и квесте "Поиски цветка папоротника". Там же пройдет этно-фолк-дискотека, а для юных гостей подготовлена анимационная программа, которую проведет Баба-Яга.

В "Бабьем тереме" каждому желающему объяснят, как плести специальные купальские венки. В зоне "Иван Травник" состоится выставка сушеных трав, в рамках которой гостей приглашают попробовать особый чай, приготовленный по старинным рецептам.

В лаборатории "Травяные сказки" юным гостям расскажут про фольклорные произведения о целебных растениях, научат создавать авторские книги и предложат поучаствовать в викторине "Магические травы в славянской культуре".

В "Славянской мастерской" посетителей приглашают посмотреть на выставку белорусских изделий декоративно-прикладного искусства и поучаствовать в мастер-классе по созданию национальных украшений и оберегов.

Кульминацией праздника станет театрализованное представление "Молчаливая вода" на Садовом пруду, в рамках которого актеры проведут на лодках в середине водоема обряд гадания на суженого – запустят венки, и та, чей венок не прибьет назад к берегу, в этом году выйдет замуж.

Мероприятия подготовлены региональной общественной организацией "Национально-культурная автономия "Белорусы Москвы", а также столичным департаментом национальной политики и межрегиональных связей города при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Вход на праздник будет свободный.

Ранее на Манежной площади в рамках проекта "Лето в Москве" открылся фестиваль индийской культуры и традиций. Праздник продлится до 13 июля. Для жителей и гостей Москвы приготовили различные мастер-классы, выступления артистов и танцевальные постановки.

Например, перед гостями выступят артисты индийских штатов Махараштра, Тамилнад, Нагаленд и других. Также будут звучать современные индийские песни и попурри из хитов фильмов Болливуда. Фестиваль познакомит с танцами в традиционных народных стилях, таких как катхак, сингри, бхаратнатьям и одисси.

