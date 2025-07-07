Соревнования по неолимпийским видам спорта пройдут на ВДНХ

Фото: пресс-служба ВДНХ

IV фестиваль неолимпийских видов спорта пройдет на ВДНХ 12 июля, передает портал мэра и правительства Москвы.

В этот день с 11:00 до 19:00 на газоне у "Москвариума" состоятся занятия йогой Inside Flow – участники исполнят элементы хатха-йоги и танца под музыку.

С 12:00 до 12:30 на площадке экстремальных видов спорта, которую откроют между строениями № 22 и 23, пройдет раскатка райдеров. До 13:15 ожидаются выступления самокатчиков и показ трюков на роликов.

До 14:00 горожан будут учить езде по мэнуал боксу (элемент скейт-парка. – Прим. ред.) и прыжкам с трамплина на роликах через гидрант, а до 14:45 любой желающий сможет разучить скольжение по рейлу на самокате, а роллеры посетят свободный заезд.

С 14:45 в заезде примут участие самокатчики, в 16:00 пройдет шоу-заезд, в 16:30 – эйр-контест (состязание с отрывом от земли. – Прим. ред.) на кикерах (трамплин. – Прим. ред.), а в 17:00 – финальное представление. С 17:30 ожидается свободное катание роллеров по всем скейт-фигурам, в 18:15 – шоу-заезд, в 18:45 – импровизация спортсменов на мини-рампе, а в 19:15 пройдет финальное шоу на роликах.

Мастер-классы и показательные шоу по паркуру ожидаются с 12:30 до 15:30, в 16:10 пройдут индивидуальные выступления, в 17:00 – паркур-челлендж, а в 17:30 – состязания. Завершится праздник финальным шоу, которое начнется в 18:30.

С 12:00 до 19:00 у вертолетной площадки на ВДНХ пройдут матчи по уфоболу и розыгрыш призов от фонда "Изменим мир вместе".

Узнать о русской командной игре кила можно будет в 12:00 на поле для мини-футбола около Мичуринского сада, а с 13:00 до 17:00 ожидается открытый турнир на Кубок ВДНХ. У "Ленты Мебиуса" с 11:00 до 19:00 пройдут занятия по цигун – китайской оздоровительной практике, сочетающей в себе медитацию и физические упражнения.

С 11:00 горожане и гости города смогут опробовать практику "Восемь отрезов парчи", с 12:15 – "Игры пяти зверей", а с 13:30 – увидеть выступления инструкторов Всероссийской федерации цигуна. С 14:00 ожидается мастер-класс по "Даоинь яншэн гуну", затем пройдут дыхательные практики, а с 16:15 – чайная церемония.

В павильоне № 27 "Физкультура и спорт" с 11:00 до 15:30 состоится детский турнир по шашкам, для участия в состязаниях нужна предварительная регистрация. Гости также смогут поиграть за открытыми столами. Спортивные метания ножа ожидаются на универсальной спортивной площадке рядом с павильоном с 11:00 до 19:00, при этом с 16:00 до 17:00 пройдет тематический мини-турнир, победителей наградят памятными призами.

Состязания по вейкбордингу пройдут на 2-м Каменском пруду с 10:00, а с 13:30 до 14:30 пройдут гонки на сапах, с 15:00 до 17:00 все желающие смогут сами попробовать свои силы в вейкбординге. Открытый турнир традиционному якутскому виду спорта по мас-реслингу с перетягиванием деревянной палки состоится на площадке перед строением № 574 с 11:00 до 14:45.

С 14:00 до 19:00 пройдет потоковый мастер-класс по настольной китайской игре го, с 15:00 до 18:00 – мастер-классы по лонгборду, с 13:30 до 21:00 – мастер-классы и турнир по кроссминтону. Кроме того, с 15:00 до 20:00 ожидается женский турнир "Мисс ВДНХ". Требуется предварительная регистрация.

С 12:30 до 16:00 у Музея кино состоятся показательные выступления и мастер-классы по бразильскому боевому искусству капоэйре, а на стадионе в парке "Останкино" с 12:00 до 18:00 будут открытые тренировки по командной игре алтимат-фрисби.

Узнать подробнее про еще один командный вид спорта лякросс, в котором две группы стараются забросить резиновый мяч в ворота соперника, можно с 12:00. Ожидаются мастер-классы, показательные матчи мужских и женских команд и продвинутые мастер-классы с тренерами. На кортах в парке "Останкино" с 14:00 до 19:00 также состоится потоковый мастер-класс по падел-теннису.

Горожане могут посетить и соревнования по симрейсингу – гонках на симуляторах в реалистичных условиях. Принять участие в них может любой желающий, для этого нужно посетить летний клуб "Москва" на Тверском бульваре.