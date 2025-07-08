"Лето в Москве": какие мероприятия для детей и родителей пройдут на этой неделе

Фото: пресс-служба Департамента торговли и услуг города Москвы

В столице продолжает проходить масштабный проект "Лето в Москве". В рамках которого на этой неделе с 8 по 13 июля для юных москвичей и их родителей организован целый ряд спортивных и развлекательных мероприятий. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

На окружной площадке у театра "Гжель" на улице Свободы, дом 10, 8 июля стартует чемпионат "Камень, ножницы, бумага", а 9 июля он продолжается в парке "Северное Тушино" по адресу улица Свободы, владение 50.

10 июля участников чемпионата ждут на Муравской улице (дом 24, корпус 2), 11 июля – на улице Демьяна Бедного (дом 7), а 12 июля – на Соколово-Мещерской улице (дом 23). Площадки будут работать с 15:00 до 20:00.

Финал соревнований пройдет в Северо-Западном административном округе 13 июля в 12:00 по адресу Авиационная улица, владение 24.

Участие бесплатное. Перед игрой необходимо зарегистрироваться у сотрудников площадки, которые запишут фамилию, имя и отчество, адрес электронной почты и номер телефона игрока.

На Страстном бульваре 9 июля в 17:00 и в 18:00 пройдет мастер-класс "Партитура движения. Зарисовки медленно движущейся натуры", подготовленный галереей-мастерской современного искусства "ГРАУНД Солянка".

Также на бульваре 8, 9 и 10 июля в 15:00 для всех желающих будет проведен мастер-класс по созданию объемной картины в технике 3D-аппликации, в 16:00 – интерьерного панно в технике галечной мозаики, в 17:00 – картины в технике точечной мозаики, в 18:00 – изображения в геометрическом стиле. Аналогичные мастер классы пройдут и 11 июля.

В субботу 12 июля в 13:00, 16:00 и 19:00 пройдет мастер-класс "Летний день" по точечной мозаике, в 14:00 и 18:00 – "Яркие краски" по рисованию в геометрическом стиле, а в 15:00 – "Самоцветы" по созданию картины в технике 3D-аппликации. В 17:00 всем желающим предложат изобразить цветущий сад на интерьерном панно в технике галечной мозаики.

Кроме того, ежедневно с 12:00 до 20:00 на Страстном бульваре для юных москвичей будут организованы бизиборд-раскраски и арт-дом с наклейками.

В Государственном Дарвиновском музее на этой неделе будет организована выставка "Легенда о белом льве", посвященная редкой окраске млекопитающих.

В парках Измайловский, Таганский, 50-летия Октября, "Ходынское поле", и музей-заповедник "Царицыно" 11 июля в 19:00 пройдет мастер-класс по изготовлению шариков для экологичного озеленения при помощи семян растений и торфа.

На Болотной площади проходит фестиваль "Молодежная точка". В хабе "Развитие" 8 и 9 июля с 19:00 до 20:00 дети смогут сыграть в настольные игры и посмотреть мультфильмы. Организаторы подчеркивают, что вход для всех желающих свободный.

В хабе "Креатив" с 10 июля пройдут различные мастер-классы по созданию скетчей и украшению шоперов, а 12 июля в 14:00 организован пленэр. Участники под руководством профессионального художника напишут картину на холсте.

В сквере имени Судакова 12–13 июля пройдут функциональные тренировки, фитнес-зарядка и групповые спортивные игры. Также в парке "Академический" 12 и 13 июля будут работать батуты, аттракционы и полосы препятствий. На площадке возле улицы Мусоргского и проезда Дежнева 13 июля пройдет битва подушками.

Кроме того, в столице состоится фестиваль городских видов спорта. Его площадки открыты в восьми московских парках, таких как "Печатники", "Сосенки", "Фили" и другие. Все желающие смогут сыграть в нарды, твистер и бочче. Вход свободный.

Также на Фонтанной площади в Парке Горького будут организованы мобильная баскетбольная площадка, спортивные конкурсы и мастер-классы.

Ранее в рамках проекта "Лето в Москве" в столице появился новый спортивный маршрут. Он начинается на Гоголевском бульваре, где расположена площадка для игры в шахматы, а заканчивается у бассейнов под открытым небом в жилых районах и парках города.