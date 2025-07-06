На площади Революции проходит винтажный маркет в рамках "Лета в Москве"

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Винтажный маркет продолжает работать на площади Революции в рамках проекта "Лето в Москве". Об этом сообщает сайт мэра и правительства столицы.

Для посетителей представлены различные предметы искусства и быта Востока и Запада. Например, английские изделия из фарфора, настольные аксессуары в стиле кабинетной классики, небольшие коллекционные автомобили, а также декор из США и Европы, винтажные шляпы, сумки и бижутерия.

Кроме того, гостей приглашают посмотреть на предметы декоративно-прикладного искусства: живопись, редкие куклы, стекло, керамику и текстиль. Каждый желающий сможет изучить информацию о происхождении этих вещей.

Помимо этого, посетителям предложат побывать в кабинете редкостей, формат которого отсылает к традициям эпохи Возрождения. Там представлена коллекция уникальных изделий – от минералов и гербариев до репродукций работ известных мастеров.

Также гости смогут посетить будуар, в рамках которого будут презентованы коллекционные сумочки, винтажные солнцезащитные очки, зонтики, перчатки, украшения, фарфоровые фигурки, комиксы, текстиль и аксессуары 1970–1990-х годов. Вещи были привезены из Лондона, Парижа, Лос-Анджелеса и Монако.

Более того, на площади организованы павильоны, где представлены предметы с эстетикой путешествий и книжные коллекции. В частности, там презентуют редкие произведения, опубликованные в начале XX века, а также фарфоровые статуэтки, вазы, декоративные тарелки, винтажные игрушки, куклы и авторские работы, выполненные на старинных немецких фабриках.

Между тем в "Зеленом маркете" и павильонах "Лета в Москве" приобрели товары на 50 миллионов рублей всего за три недели. Наибольшее количество продаж у локальных товаров проекта "Сделано в Москве" – в "Зеленом маркете" на Болотной площади.

Там представлено свыше 500 московских производителей аксессуаров, детских товаров, одежды, косметики, мебели, продуктов питания. Спросом также пользуется фудкорт с кофейней "Сделано в Москве", который находится в зоне роллердрома. Больше 50% выручки приходится именно на эту площадку.

