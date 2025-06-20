В "Зеленом маркете" и павильонах "Лета в Москве" купили товары на 50 млн рублей

Фото: пресс-служба комитета по туризму города Москвы

В "Зеленом маркете" и павильонах "Лета в Москве" приобрели товары на 50 миллионов рублей всего за три недели, рассказали на портале мэра и правительства Москвы. За это время арт-павильоны посетили свыше 250 тысяч человек.

Наибольшее количество продаж у локальных товаров проекта "Сделано в Москве" – в "Зеленом маркете" на Болотной площади. Там представлено свыше 500 московских производителей аксессуаров, детских товаров, одежды, косметики, мебели, продуктов питания. Спросом также пользуется фудкорт с кофейней "Сделано в Москве", который находится в зоне роллердрома. Больше 50% выручки приходится именно на эту площадку.

Отмечается, что эти цифры уже превысили посещаемость и финансовые показатели проекта "Сделано в Москве", который прошел на Болотной площади в прошлом году с 1 августа по 9 сентября в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030".

Ранее для жителей и гостей столицы представили торговый маршрут по площадкам проекта "Лета в Москве". В ходе этого маршрута можно посетить магазины одежды от российских дизайнеров, поиграть в ретроигры, а также посетить бесплатные мастер-классы по созданию трендового макияжа и причесок.