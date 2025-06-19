Мероприятия для гостей любого возраста подготовили на площадках "Лета в Москве"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Жители и гости столицы смогут посетить концерты, мастер-классы и танцевальные вечеринки 20, 21 и 22 июня в рамках проекта "Лето в Москве". Об этом сообщает портал мэра и правительства города.

В частности, на площадках проекта проходит чемпионат по игре "Камень, ножницы, бумага". Участники могут ежедневно соревноваться на Тверском бульваре. В пятницу, 20 июня, игра пройдет в парке "Северное Бутово". В последующие дни можно будет поиграть на площадке "Московских сезонов" на улице Теплый Стан (21 июня) и в парке "Академический" (22 июня). Площадки будут работать с 15:00 до 20:00.

В воскресенье, 22 июня, также состоятся очередные соревнования турнира "Герои шахматной доски. Москва". Их проведут с 12:00 до 16:00. Открытая серия блицтурниров по шахматам проходит на 40 площадках по всей Москве.

Летний клуб "Москва" работает на Тверском бульваре. Там гостям предлагают занятия по скалолазанию и йоге, мастер-классы, лекции и многое другое. Например, с 20 по 22 июня гости смогут принять участие в бьюти-мероприятиях о выпускном вечере.

На Страстном бульваре работает площадка "Арт-студия", где желающим помогают освоить азы живописи. Мастер-классы будут проходить каждый час с 12:00 до 19:00.

Гости смогут посетить:



занятия по акварельной живописи "Цветочный витраж" и "Фруктовые дольки" 20 июня;

мастер-классы по пастельной технике "Одуванчиковое поле" и "Разноцветные домики" 21 июня;

мастер-классы по карандашному рисунку "Летний поп-арт" и "Солнечный день" 22 июня.

Винтажный маркет в "Коломенском" будет открыт все лето. Там с 20 по 22 июня горожан познакомят с музыкальной техникой прошлого. Мастер-классы проведет радиолюбитель и блогер Никита Шарапа, больше известный как Электроник и один из участников проекта "Сделано в СССР".

Площадка "Улица. Танцы" ждет желающих на Чистопрудном бульваре. По выходным там проводят детский и молодежный турнир "Лето в Москве. Танцы". На большой сцене вечером 20 июня пройдет показательное выступление танцевального коллектива Todes, а также мастер-класс по бачате и танцевальная вечеринка. В этот же день на средней сцене можно будет посетить мастер-класс по сальсе и танцевальную вечеринку.

На сцене-ротонде 22 июня студенты музыкального театра Российского института театрального искусства – ГИТИСа исполнят песни военных лет. На большой сцене пройдет мастер-класс по аргентинскому танго школы танцев CyberTango. Также в программе – показательные выступления, различные мастер-классы и вечеринки.

В Репинском сквере на Болотной площади открыт павильон "Зеленый маркет" проекта "Сделано в Москве". В нем 20 июня пройдет тест-сессия косметических средств столичного бренда.

Кроме того:

в хабе "Креатив" 21 июня проведут занятия по созданию свечи из вощины и по раскрашиванию мандалы. Помимо прочего, желающие смогут принять участие в нейрографике;

из вощины и по раскрашиванию мандалы. Помимо прочего, желающие смогут принять участие в нейрографике; на занятии "Микрозелень" в хабе "Развитие" участников обучат выращивать микрозелень и расскажут о ее полезных свойствах. Также там состоится мастер-класс по леттерингу. На веранде Spirit.Fitness проведет спортивный мастер-класс для развития выносливости и гибкости тела.

На площади Революции этим летом работает универмаг российских дизайнеров "Лето". Все желающие могут обновить гардероб, а также послушать лекции, принять участие в мастер-классах или посмотреть спектакли.

С 16:00 21 июня там можно послушать лекцию "История цветочного этикета". Гости узнают о значении цветов в жизни русского общества и букетной моде XIX века. С 18:00 состоится мастер-класс по интерьерному букету дизайнера-декоратора Ксении Мезенцевой.

Три дня, 20, 21 и 22 июня, будут проходить цирковые дивертисменты для всей семьи. В кинопарке "Москино" и Измайловском парке выступят воздушные гимнасты, эквилибристы и другие артисты. Также 20 июня состоится открытие третьего шапито в ландшафтном парке "Южное Бутово".

XI Международный день йоги отметят 21 июня на вертолетной площадке у Мичуринского сада ВДНХ. Там пройдут сеансы для посетителей с любым уровнем подготовки, мастер-классы, лекции, а также живые выступления музыкантов. Дополнят праздничную атмосферу блюда традиционной индийской кухни.

Кроме того, занятия йогой каждые выходные проходят на крышах районных центров "Место встречи" в рамках проекта "Мой спортивный район". К ним могут присоединиться взрослые старше 18 лет. Тренировки организуют на 12 площадках в пяти округах Москвы.

Проект "Спортивные выходные" также приглашает на занятия йогой, они проходят по субботам на 50 площадках. Среди них – усадьба Воронцово, сад "Эрмитаж", парк "Ходынское поле" и другие.

В Измайловском парке культуры и отдыха 21 июня будет работать ретроателье. В Кузьминском парке в этот же день пройдет мастер-класс "Дворянские аксессуары. Броши", а в усадьбе Кузьминки – дворянский променад.

Усадебные игры проведут в Воронцовском парке. Посетители смогут поиграть в лапту, крокет, городки и бирюльки, а также посетить метательный тир.

На территории пяти парков столицы продолжается фестиваль "Сады и огороды". В эти выходные для посетителей подготовили около 130 мероприятий и мастер-классов, в том числе занятия по изготовлению открыток с живыми цветами, панно из глины с отпечатками растений и экобомбингу.

В кинопарке "Москино" 21 июня будут проходить танцевальные уроки вальса, кадрили и польки. Также можно будет посетить иммерсивный спектакль-квест "Фильм! Фильм! Фильм!" на площадке "Уездный город".

На площадке "Москва 1940-х годов" 22 июня состоится акция "Помним", посвященная памяти героев Великой Отечественной войны. Гости смогут выложить слово "помним" из красных фонариков с зажженными свечами. В 12:15 состоится минута молчания.

Кроме того, 22 июня в рамках Дня памяти и скорби в кинопарке покажут спектакль "Тишь" по мотивам повести "А зори здесь тихие…" писателя-фронтовика Бориса Васильева.

Вместе с тем в парке "Зарядье" 21 и 22 июня в рамках проекта "Кинолето в "Зарядье" покажут фильмы "Летят журавли" (1957) и "Брестская крепость" (2010). Показы начнутся в 22:15. Фильмы представят заслуженный артист России Василий Мищенко, а также режиссер, сценарист, продюсер и народный артист России Игорь Угольников.

В рамках фестиваля "Театральные выходные" 22 июня на сцене большого амфитеатра можно будет увидеть спектакли и постановки по пьесам писателей-фронтовиков и посвященных 80-летию победы в Великой Отечественной войне.

Гостям представят в том числе спектакль "Ясным ли днем" по мотивам рассказа Виктора Астафьева. Актеры Московского театра "Современник" покажут фрагменты спектакля "Небылица. История необыкновенной любви". Завершит программу фестиваля концерт актеров Центрального академического театра Российской армии.

В амфитеатре на Покровском бульваре 22 июня покажут спектакль-концерт "Так случилось, мужчины ушли…". В постановке участвуют актрисы Московского драматического театра имени А. С. Пушкина. Там же 22 июня начнется проект "Непокоренный Курск".

В амфитеатре в музейном парке "Политех" вечером 22 июня можно будет посмотреть спектакль "Дети войны". В его основу легли фронтовые письма детей и родителей, а также прочие архивные материалы. На сцене на Чистопрудном бульваре 22 июня представят спектакль-концерт "Майский вальс".

Большинство мероприятий бесплатные, однако на некоторые необходима регистрация.

Ранее стало известно, что известные актеры, телеведущие, музыканты и писатели откроют новые маршруты проекта "Книга в городе". Он объединит Пушкинский сквер, фонтан Витали и Сретенский бульвар.

В Пушкинском сквере 22 июня будет работать патефон с песнями военных лет. Там же гостям представят книгу "Письма Лидочки М." – дневник московской школьницы 1940-х.