Известные актеры и писатели откроют новые маршруты проекта "Книга в городе"

Фото: пресс-служба проекта "Книга в городе"

Известные актеры, телеведущие, музыканты и писатели откроют новые маршруты проекта "Книга в городе". С 17 по 22 июня он объединит Пушкинский сквер, фонтан Витали и Сретенский бульвар, рассказали Москве 24 в пресс-службе проекта.

Во вторник, 17 июня, в 19:00 на Сретенском бульваре состоится творческая встреча с актрисой театра и кино Алисой Гребенщиковой. Она прочтет отрывок из рассказа А. П. Чехова "Дом с мезонином".

В среду, 18 июня, Пушкинский сквер проведет детский мастер-класс "Мороженое". В 18:00 эта площадка примет книжный клуб IT-Park, а в 16:00 у фонтана Витали пройдет лекция по истории московских бань. Также в 19:00 гостям представят музыкально-литературный спектакль "Давай поговорим", в основу которого легла поэзия русских классиков.

На Сретенском бульваре в 16:00 стартует программа "Кофе и книги. Молодежная среда" – живые чтения с актерами студенческих театров. В 18:00 там же пройдет творческая встреча с писателями-фантастами.

На следующий день, 19 июня, Пушкинский сквер откроется "Виниловыми сказками" с пластинки "Городок в табакерке".

Кроме того, с 14:00 на Сретенском бульваре можно будет познакомиться с детскими писателями Московского отделения Союза писателей, а в 17:00 – принять участие в интеллектуальной "Квизмафии". Также в 19:00 на этой площадке откроются театральные чтения "Кофе и книги. Летние сумерки".

Отрывки из поэмы "Василий Теркин. Книга про бойца" прочтут актеры театра МОСТ. В свою очередь, писатель и экскурсовод Михаил Жебрак в 16:00 у фонтана Витали расскажет историю Театральной площади. В библиотеке у фонтана выступит скрипачка Елена Черных.

В пятницу, 20 июня, в Пушкинском сквере в полдень Центральная городская детская библиотека имени А. П. Гайдара продолжит цикл лекций об искусстве. В 16:00 сотрудники библиотеки расскажут о подборке "100 лучших новых книг для детей и подростков".

У фонтана Витали в 16:00 гостям расскажут, как купец Алексеев перекроил дореволюционную Москву. Также в этот день тренер сократического диалога Иван Спирин разберет, что делает читателя "великим", а резиденты проекта "Поэтариум Ирины Парфеновой" прочтут гостям стихи.

На Сретенском бульваре гости услышат произведения участников объединения "Московский театр поэтов" под руководством Заслуженного деятеля искусств РФ Владислава Маленко. Завершит вечер выступление музыканта Константина Зенина.

В Пушкинском сквере в субботу, 21 июня, в 12:00 для дошкольников проведут квиз по "Русалочке" и "Синдбаду-мореходу", а в 20:40 выступит виолончелистка Анастасия Веснина.

Сретенский бульвар в 13:00 представит театрально-литературный проект "Хорошо читать!", а в 18:00 перед гостями выступят поэты – финалисты "Филатов Феста".

В воскресенье, 22 июня, в 13:30 в Пушкинском сквере будет работать патефон с песнями военных лет, там же в 16:00 Елизавета Голышева представит книгу "Письма Лидочки М." – дневник московской школьницы 1940-х.

Также в этот день пройдут мастер-классы и вечерние чтения. Писатель Антон Шагин представит свою детскую книгу "Небыляндия. Стихи для детей", у фонтана Витали пройдет мастер-класс "Ожившие страницы" от художницы Елены Миковой, а на Сретенском – вечер поэзии с финалистами "Филатов Феста".

В рамках проекта "Лето в Москве" на Сретенском бульваре работает "Литературный бульвар". На этой площадке проходят встречи, посвященные великим писателям, интересным книгам и секретам литературного мастерства.

Занятия ведут в формате диалогов, викторин, мастер-классов и театрализованных чтений. Проводят их библиотекатери, литературоведы, писатели и редакторы.