Какие мероприятия проекта "Лето в Москве" проведут для детей на этой неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

С 18 по 22 июня дети и взрослые могут посетить в столице квизы по сказкам, мастер-классы по рисованию, ретроигры и многое другое в рамках проекта "Лето в Москве". Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

На Тверском бульваре и на юго-западе города москвичи могут поучаствовать в чемпионате "Камень, ножницы, бумага". В среду, 18 июня, состязания пройдут на Нагорной улице, а 19-го числа – в Воронцовском парке. Площадки будут работать с 15:00 до 20:00.

Кроме чемпионата, для горожан подготовили большую зону ретроигр. Жители могут поиграть на культовых приставках разных лет. Также посетителей ждут пиклбол, городки, петанк, крокет, пинг-понг и даже большой скалодром.

Для любителей творчества на Чистопрудном бульваре проведут мастер-классы "Арт-пляж", "Лето на чиле" и "Арт-челлендж". На занятиях гостей научат создавать пейзажи, зарисовки и натюрморты в разных художественных стилях. Продолжительность одного урока – 45 минут.

Активная программа подготовлена и в "Зеленом маркете" проекта "Сделано в Москве" на Болотной площади. В четверг, 19 июня, в 14:15 на главной сцене пройдет встреча с экспертом по ТРИЗ-педагогике Евгенией Гин, в 18:00 – мастер-класс по созданию детских браслетов.

В течение лета по пятницам, субботам и воскресеньям в кинопарке "Москино" и в Измайловском парке будут проходить цирковые дивертисменты. Для гостей выступят воздушные гимнасты, эквилибристы, жонглеры, клоуны и четвероногие артисты. По пятницам представления проходят с 19:00 до 20:30, по субботам и воскресеньям – с 14:00 до 15:30 и с 18:00 до 19:30.

Детская программа на выходные подготовлена и залом "Зарядье". На его сцену 22 июня вернется симфоническая сказка с песочной анимацией "Волшебник Изумрудного города". В этот же день народная артистка России Юлия Рутберг вместе с Государственным академическим Большим симфоническим оркестром имени Чайковского представит программу "Художник и война".

В субботу, 21 июня, в 12:00 в Пушкинском сквере пройдет квиз по морским сказкам "Русалочка", "Синдбад-мореход" и "Садко", а также мастер-класс "Море" по созданию аппликации для детей от 6 до 9 лет. На следующий день в этом месте пройдет презентация книги "Письма Лидочки М.", посвященной детям военного времени.

В свою очередь, "Москино" 21 и 22 июня приглашает москвичей на прогулки. Экскурсия "Киноэкспедиция" познакомит гостей со съемочным процессом, декорациями, центром реквизита и костюма "Жар-птица". Экскурсии пройдут в 12:00, 14:00, 15:00 и 16:00.

Мероприятия пройдут также в музеях и парках. В частности, 20 июня в лесных библиотеках Воронцово, парках 50-летия Октября и "Ходынское поле" проведут детский квиз, а в музее-заповеднике "Коломенское" 21-го числа пройдет фестиваль вдохновения. Подробнее с программой активностей можно ознакомиться на mos.ru.

Ранее в столице подготовили новый торговый маршрут, проходящий по площадкам "Лета в Москве". С его помощью москвичи и туристы могут купить одежду отечественных дизайнеров, а также продукты бьюти-брендов. Маршрут начинается от универмага "Лето" на площади Революции, проходит через Тверской бульвар и завершается на Старом Арбате в павильоне "Автобус красоты".