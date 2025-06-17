Горожан пригласили на "Литературный бульвар" в рамках проекта "Лето в Москве"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В рамках проекта "Лето в Москве" на Сретенском бульваре работает "Литературный бульвар". На этой площадке проходят встречи, посвященные великим писателям, интересным книгам и секретам литературного мастерства, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Занятия ведут в формате диалогов, викторин, мастер-классов и театрализованных чтений. Проводят их билиотекатери, литературоведы, писатели и редакторы.

Встречи проходят на специально оборудованном подиуме и длятся около часа – примерно с 19:00 до 20:00. Вход для всех желающих свободный, предварительная регистрация не нужна.

В четверг, 19 июня, состоится встреча с основателем Издательского дома Мещерякова Вадимом Мещеряковым. Гости узнают, как менялись читательские вкусы, как издательство адаптируется к цифровизации и что важно в дизайне и содержании детских книг.

На следующий день пройдет занятие, посвященное писательнице и защитнице животных Вере Чаплиной. Посетители увидят фрагменты документального фильма 1936 года и прочитают повесть "Кинули". В конце мероприятия состоится викторина "Четыре ноги и хвост".

В среду, 25 июня, запланирован мастер-класс "Кукольный театр" по мотивам серии книг Ани Доброчасовой "Вовка с Хвостиком". Горожане создадут собственный кукольный спектакль, выберут героев и сюжет. Завершится вечер розыгрышем книг с автографом писательницы.

Через два дня, 27 июня, пройдет встреча, посвященная Николаю Носову. Организаторы расскажут об авторе, его работе в кино и мультипликации, а также прочитают рассказ "Огурцы".

Мероприятия на Сретенском бульваре запланированы также на июль. Например, 4-го числа будет посвященная Корнею Чуковскому встреча. Дети вспомнят стихи, примут участие в литературных играх и создадут памятный сувенир.

На встрече о Виталии Бианки, которая состоится 11 июля, участники обсудят "Лесную газету" и рассказы о природе. Оба мероприятия пройдут на подиуме с 19:00 до 20:00.

В рамках "Лета в Москве" на ВДНХ состоится международный фестиваль "Вдохновение". Его проведение запланировано на 23–27 июля. По словам заммэра Натальи Сергуниной, фестиваль объединит творческие коллективы, российские и зарубежные проекты. Гостей ждут спектакли, танцевальные выступления, концерты и перформансы.