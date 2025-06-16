В столице представили торговый маршрут по площадкам проекта "Лето в Москве"

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

В столице подготовлен новый торговый маршрут, который пройдет по разным площадкам проекта "Лето в Москве". С его помощью жители и гости города могут приобрести одежду отечественных дизайнеров, а также продукты бьюти-брендов.

Маршрут начинается от универмага "Лето" на площади Революции, продолжается в павильоне "Одежда" проекта "Сделано в Москве", расположенном на Кузнецом Мосту, проходит через Тверской бульвар и завершается на Старом Арбате в павильоне "Автобус красоты".

Универмаг "Лето" на площади Революции

Весь летний сезон в универмаге "Лето" на площади Революции можно будет мерить и покупать разную одежду от российских дизайнеров, посещать модные показы, получать советы от стилистов, слушать лекции и смотреть спектакли.

Здесь доступны многосоставные наряды от Ruban, платья фей и принцесс от Bunny poem. Кроме того, горожане смогут оценить вещи от бренда 2my, которые связаны вручную российскими вязальщицами, а бренд Ol.ha представит одежду из льна. Также все желающие увидят одежду от известных брендов Berta muzis, Alena Akhmadullina dreams и 4 forms.

Яркий павильон со столичными дизайнерами на Кузнецком Мосту

Еще одним пунктом маршрута стал павильон "Одежда" на Кузнецком Мосту. На двух этажах здания можно увидеть продукцию от 100 брендов: ZOTEME, Panfil, DUET.BY.ME и многих других. Для гостей павильона подготовлены новые, лимитированные коллекции, представленные на различных показах в Москве и за рубежом. Там же пройдут показы модных нарядов под открытом небом.

Модный Тверской бульвар

В летнем клубе "Москва" на Тверском бульваре можно поиграть в ретроигры, залезть на скалодром, купить блеск для губ и многое другое. Здесь горожане смогут найти поп-ап-магазины, в которых поочередно размещаются отечественные бренды косметики и одежды. В настоящий момент это Nrav и Finn Flare.

С 17 по 29 июня летний клуб станет лучшим местом для подготовки к выпускному. Здесь же работают три бьюти-трака. В первом из них разместят продукцию брендов ADELE и VDOHNI. Выпускницы смогут принять участие в мастер-классе по созданию парфюма.

Второй бьюти-трак займет компания L'ERBOLARIO. Также на локации разместят колесо фортуны, фотозону и видеозону с цветочными элементами, проведут презентации. В частности, компания NINELLE подготовила розыгрыш годового запаса косметики, флеш-макияж и другие сюрпризы для гостей.

В третьем бьюти-траке появится продукция бренда NIKK MOLE, гости смогут принять участие в мастер-классах от визажиста Милы Клименко и POLUBVI, где искусственный интеллект проведет исследования кожи и волос по фотографии.

"Автобус красоты" на Старом Арбате

Торговый маршрут завершается на Старом Арбате, где появился двухъярусный автобус с цветочной лавкой. Находится он напротив Театра имени Е. Б. Вахтангова. Ежедневно на этой площадке проходят бесплатные мастер-классы по созданию трендового макияжа и причесок.

Здесь же столичные бренды проводят клиентские дни, то есть дарят гостям подарки, а также предлагают протестировать продукцию и получить консультации от специалистов. Всего в павильоне представлено свыше 100 московских компаний, которые выпускают уходовую и декоративную косметику, а также разные аксессуары.

Ранее сообщалось, что с 1 августа по 14 сентября все желающие смогут посетить форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030", который также пройдет в рамках проекта "Лето в Москве". Фестиваль состоится на нескольких площадках, включая Центральный выставочный зал "Манеж", Гостиный Двор, спортивный комплекс "Лужники" и парки "Зарядье", "Музеон". В свою очередь, ВДНХ, кинозавод "Москино" и Парк 50-летия Октября примут гостей мероприятия впервые.

