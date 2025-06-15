Собянин: более 2,5 млн человек посетили фестиваль "Времена и эпохи"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Свыше 2,5 миллиона человек посетили исторический фестиваль "Времена и эпохи". Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Он напомнил, что мероприятие было посвящено Году защитника Отечества и стало частью проекта "Лето в Москве". В частности, фестиваль охватил 10 исторических эпох и более 30 ключевых событий – от античности до XX века.

Организаторы подготовили 20 реконструкций сражений, более 1 100 часов мастер-классов и 253 часа сценических выступлений. Причем в воссоздании исторических эпох приняли участие более 2 тысяч специалистов, уточнил мэр.

Уникальные мероприятия проходили в парках и на фестивальных площадках, расположенных во всех районах столицы. Кроме того, гостей ждали в Музее под открытым небом.

Например, в Митине гости познакомились с зенитными орудиями времен Великой Отечественной войны, в Гольянове узнали об изобретениях Древнего Египта, а в парке "Ростокинский акведук" стали свидетелями гладиаторских боев.

В свою очередь, в кинопарке "Москино" создали атмосферу возрождения России после Смутного времени и праздничной Москвы мая 1945 года.

"В фестивале приняли участие реконструкторы из 12 стран мира. Проект стал частью семейной программы и культурного отдыха для жителей всех районов города. В этом году он самый масштабный за всю историю фестиваля", – заключил Собянин.

Ранее мэр подвел итоги первой недели "Лета в Москве". Она охватила свыше 6,3 миллиона посетителей и более 5 тысяч мероприятий.

Важной частью программы стала благотворительность: на площадках работали "домики добра", где горожане приносили подарки для участников СВО, детей и животных. За неделю передали более тысячи подарков.