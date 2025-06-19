Экофестиваль пройдет в саду имени Баумана в рамках проекта "Лето в Москве"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Экологический фестиваль "Эко-Москва" пройдет в саду имени Н. Э. Баумана с 20 по 22 июня в рамках проекта "Лето в Москве". Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

На три дня сад превратится в площадку для обмена опытом в области охраны окружающей среды, демонстрации идей и проектов. Посетители смогут послушать лекции, поучаствовать в мастер-классах, экологических викторинах и многое другое. Всего запланировано свыше 60 мероприятий.

На центральной аллее сада разместятся более 10 интерактивных стендов, на которых гости смогут узнать о передовых проектах в сфере экологии, полезных экопривычках, правилах переработки отходов и современных подходах к управлению ими.

Центром профессиональных диалогов станет лекторий, где посетители смогут послушать выступления спикеров на темы экологии и устойчивого развития. В первый день эксперты расскажут об экопроектах и инициативах, второй день будет посвящен теме "Экопросвещение", а третий – проблематике экоинноваций и технологий.

В частности, специалисты расскажут о видах и источниках пластика, чем заменить его в быту, как сортировать мусор и много другое. Будут приведены примеры из российского и международного опыта. Также речь пойдет о работе зеленых офисов и экологических стартапов, профессии эколога, экоследе и экопривычках.

В интерактивной зоне будут 15 площадок, на которых проведут мастер-классы по созданию полезных вещей из вторсырья, презентации современных технологий по переработке отходов и прочее.

Кроме того, в рамках фестиваля будут работать экообменники. Туда можно принести старые батарейки, книги, одежду или крышки. На спецплощадках можно будет сделать стильные фотографии, связанные с темой экологии.

Отмечается, что экофестиваль станет пространством для вдохновения и новых решений. Мероприятие позволит еще большему числу горожан приобщиться к культуре ответственного отношения к окружающей среде и реализовать свои идеи в сфере экологии.

Ранее сообщалось, что старые автомобильные шины теперь можно сдать на переработку в экоточках Москвы. Диаметр покрышек не должен превышать 24 дюйма. Из таких шин позже изготавливают резиновую крошку, которая будет служить покрытием спортивных площадок.

В 2024 году в столице было собрано 1,65 миллиона тонн вторсырья. В рейтинге Российского экологического оператора Москва в третий раз заняла первое место, разделив его с Московской областью. Количество москвичей, которые разделяют мусор, продолжает стабильно расти.