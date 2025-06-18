Ученые выявили изменения в экосистеме дельты Волги

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Ученые Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН зафиксировали сдвиг зоны смешения пресных и морских вод в дельте реки Волги. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Института.

Специалисты после экспедиции в дельту Волги и Северного Каспия выяснили, что зона смешения вод впервые с 2021 года достигла острова Малый Жемчужный.

"Полученные результаты показывают, что присутствие зоны смешения в непосредственной близости от края дельты связано с крайне низкими показателями стока Волги во время весеннего половодья текущего года", – говорится в сообщении.

Ученые проверили собранные образцы и нашли высокий уровень концентрации растворенного кислорода и значения pH в акваториях. По словам руководителя Лаборатории биогидрохимии Александра Полухина, это говорит о высокой продуктивности среды обитания водных организмов.

Но из-за низкой воды сместился естественный цикл размножения рыб, включая эндемика Каспийского моря – воблу. Для вычисления долгосрочных последствий этой ситуации потребуются дальнейшие исследования, указал Полухин.



Кроме того, по итогам прошедшей и предыдущих экспедиций планируется подготовить обоснование для создания морских охраняемых акваторий на севере Каспийского моря.

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