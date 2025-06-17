"Ростех" заморозит строительство трех мусороперерабатывающих заводов

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Государственная корпорация "Ростех" будет вынуждена заморозить строительство трех мусоросжигательных заводов, заявил глава организации Сергей Чемезов на встрече с Владимиром Путиным.

В 2019 году началось строительство четырех предприятий в Московской области и еще одного в Татарстане, но из-за COVID-19 и санкций 2022 года первый завод был сдан в эксплуатацию лишь в декабре 2024 года.

"Отмечу, что бюджетных средств мы не получали на строительство этих заводов – все заводы были построены за счет частных инвестиций, наших собственных средств и в основном, конечно, это кредиты", – цитирует Чемезова РИА Новости.

Второй завод готов на 92% и будет достроен в 2026 году. При этом два оставшихся предприятия в Подмосковье и еще один в Татарстане компания будет вынуждена заморозить до лучших времен и более "дешевых денег". Изменить ситуацию также может помощь от государства.

Ранее Путин уже интересовался ходом строительства мусоросжигательных заводов и спрашивал у первого вице-премьера России Дениса Мантурова о причинах задержек. Мантуров тогда пояснил, что проблемы были связаны с технологиями и уходом японских коллег из РФ. При этом, по его словам, заводов по сортировке мусора в стране достаточно.