Путин назвал нос лучшим сенсором для оценки экологии

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Нос иной раз может быть лучшим сенсором для оценки экологии, отметил Владимир Путин во время пленарной сессии Форума будущих технологий.

Глава государства пошутил во время осмотра устройств, созданных для оценки состояния окружающей среды.

"Вы знаете, это очень важно, особенно если все благополучно. Но у нас иногда самый простой прибор – это нос. Когда люди выходят недалеко от свалок, действительно, уже сенсоров не хватает – такой запах идет от этих свалок, что и так все ясно", – объяснил президент.

При этом Путин отметил важность развития сенсоров, поскольку они имеют широкий спектр применения.

Ранее Путин подписал указ, согласно которому должен быть сформирован президентский фонд экологических и природоохранных проектов. Также президент одобрил положение о Координационном комитете по поддержке экологических и природоохранных проектов под руководством первого замглавы администрации президента России Сергея Кириенко.

