На винтажном маркете в "Коломенском" расскажут о патефонах и пластинках

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С 20 по 22 июня посетители винтажного маркета в музее-заповеднике "Коломенское" узнают, как звучала советская эстрада, а также познакомятся с музыкальной техникой прошлого. Рынок открылся на площадке проекта "Лето в Москве", сообщается на портале мэра и правительства столицы.

В будние дни маркет открыт с 12:00 до 20:00, в выходные и праздники – с 11:00 до 21:00. Понедельник – выходной день.

На винтажном рынке гости смогут встретиться с известным радиолюбителем и блогером Никитой Шарапой, который более известен как Электроник – один из главных участников проекта "Сделано в СССР". На его мастер-классах горожане узнают о работе патефонов, радиоприемников и проигрывателей. Кроме того, Шарапа расскажет, какие музыкальные аппараты создавали в Советском Союзе и какие хиты тех времен слушали граждане.

Еще один участник "Сделано в СССР", радиотехник Иван Степин подготовил музыкальную программу. Он представит патефонно-баянный концерт. На проигрывателях гости послушают граммофонные записи исполнителей Петра Лещенко, Константина Сокольского и арии из классических итальянских опер. Сам же Степин сыграет на баяне русские народные песни в обработке Владимира Андреева.

Маркет в "Коломенском" будет работать все лето. Посетители смогут не только посетить мастер-классы, послушать музыку, посетить дискуссионные клубы и встречи, но и купить редкие экспонаты. Свыше 100 продавцов со всей России представят более 300 тысяч экземпляров на прилавках 80 торговых шале.

Коллекционеры привозят украшения, статуэтки, предметы быта, пластинки, монеты и другие вещи. Они также рассказывают гостям истории, которые раньше были неотъемлемой частью повседневной жизни граждан Советского Союза.

Также с 20 по 22 июня в саду имени Баумана пройдет экофестиваль "Эко-Москва". На три дня сад станет площадкой для обмена опытом в области охраны окружающей среды, демонстрации идей и проектов. Все желающие могут послушать лекции, принять участие в мастер-классах и викторинах. Всего в программе запланировано более 60 мероприятий.