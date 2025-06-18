Фестиваль "Театральные выходные" пройдет в парке "Зарядье"

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

В столичном парке "Зарядье" в выходные, 21 и 22 июня, в третий раз пройдет фестиваль "Театральные выходные". Он станет частью проекта "Лето в Москве", сообщает портал мэра и правительства столицы.

Фестиваль посвятят 165-летию со дня рождения писателя Антона Чехова и 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Мероприятия будут длиться с 14:00 до 23:00, вход на них свободный.

Ожидается, что в этом году фестиваль станет рекордным по числу участников и наполнению программы – будет 13 театров и театральных вузов, 16 постановок.

В частности, посетителям представят постановки студентов Российского института театрального искусства – ГИТИСа, Школы-студии МХАТ и Московского государственного института культуры. Также покажут фрагменты спектаклей в исполнении актеров Российского академического молодежного театра и театра "Практика".

Специальным гостем фестиваля станет коллектив Донецкого республиканского академического молодежного театра.

Первый день, 21 июня, посвятят 165-летию со дня рождения Чехова. Московский Художественный театр имени А. П. Чехова представит фрагменты спектакля "Моя жизнь" режиссера Сергея Тонышева. После зрителям покажут программу "Чехов-gala" режиссера Алексея Бородина. Кроме того, в программу войдут отрывки из спектакля "Ваш Чехов", а также фрагменты "Палаты № 6" и другие постановки.

Во второй день, 22 июня, в День памяти и скорби, актеры Российского государственного академического молодежного театра покажут постановку "Удивление перед жизнью" режиссера Алексея Мишакова по произведениям писателя-фронтовика Виктора Розова.

Также зрителям представят литературно-музыкальную композицию "Фронтовые бригады", спектакль "Ясным ли днем", фрагменты спектакля "Небылица. История необыкновенной любви". Студенты Школы-студии МХАТ в этот день представят программу "Русские поэты о Великой Отечественной войне".

Народный артист России Константин Райкин в 21:00 прочитает поэму "Снегопад" Давида Самойлова, а завершит фестиваль музыкально-театральная программа актеров Центрального академического театра Российской армии.

Вместе с тем 21 и 22 июня в малом амфитеатре желающие смогут сдать пробные экзамены в театральный вуз и выступить перед профессиональной приемной комиссией. В ее состав вошли театральные деятели, среди которых Марина Зудина, Светлана Колпакова и Игорь Верник. Участники могут прочитать прозу или стихи, спеть песню. Прослушивания в том числе помогут начинающим артистам проверить свои силы перед поступлением в театральные вузы.

Для детей на большом лугу пройдут занятия по актерскому мастерству, импровизации и сценической речи "Театр с детства". Их проведет актер Театра Маяковского Олег Сапиро. Участники вспомнят строчки из разных произведений, а также выполнят задания на воображение, раскрепощение и импровизацию.

У павильона "Заповедное посольство" будет находиться сцена для уличных спектаклей. С 16:00 21 июня зрителям покажут спектакль "Сказки о находчивом солдате" режиссера Ольги Левитиной, а 22 июня с 17:15 – спектакль "Театр на коврике" и с 16:00 – постановку "Мой первый бизнес".

В центре Чистопрудного бульвара 22 июня пройдет программа "Петь для России". Выступление состоится в 18:00 в ротонде с колонами в рамках проекта "Лето в Москве". В мероприятии примут участие студенты третьего курса Российского института театрального искусства. Артисты исполнят песни, которые являются символами Великой Отечественной войны.