Москвичей пригласили послушать песни военных лет в рамках "Лета в Москве"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

В День памяти и скорби, 22 июня, в центре Чистопрудного бульвара пройдет программа "Петь для России", сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Выступление состоится в 18:00 в ротонде с колонами в рамках проекта "Лето в Москве". В мероприятии примут участие студенты третьего курса Российского института театрального искусства – ГИТИСа, мастерской народного артиста России профессора Дмитрия Бертмана. Режиссером выступила Галина Тимакова, доцент, заслуженный работник культуры, педагог по режиссуре и актерскому мастерству.

Молодые артисты исполнят песни, которые являются символами Великой Отечественной войны. В программе мероприятия – "Синий платочек", "Десантный батальон", "Баллада о матери", "Романс Женьки" из оперы "А зори здесь тихие" и другие.

Отмечается, что акцент будет сделан на живое эмоциональное исполнение. Песням придадут новое звучание, при этом исполнители останутся уважительными к их духу и смыслу.

Ранее жителям и гостям столицы представили торговый маршрут по площадкам проекта "Лето в Москве". Он начинается от универмага "Лето" на площади Революции и завершается на Старом Арбате в павильоне "Автобус красоты".

