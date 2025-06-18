Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Более миллиона человек посетили павильон "Умный город" на ВДНХ за 8 лет его работы, рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Вице-мэр подчеркнула, что в 2025 году павильон каждый месяц посещают примерно 20 тысяч человек, что на четверть больше, чем в 2024-м. Сергунина отметила, что многие гости активно участвуют в онлайн-мероприятиях, в том числе в мастер-классах, занятиях по программированию и очных курсах по 3D-моделированию, робототехнике и иным направлениям.

"Умный город" разделен на 8 тематических зон, каждая из которых знакомит посетителей с основными проектами города в разных областях жизни граждан. Например, желающие смогут узнать, зачем Москве нужен цифровой двойник, как искусственный интеллект помогает медикам и откуда навигаторы получают данные о загруженности дорог.

Одно из самых крупных пространств – "Москва – больше, чем город" – презентует проекты в сфере культуры, бизнеса и туризма. В другой части павильона посетители могут погрузиться в виртуальное путешествие и посмотреть на то, как выглядели раньше Северный речной вокзал, Тверская улица и ВДНХ.

Кроме того, в этом году в "Умном городе" открылась выставка "Цифровые технологии Москвы: к 30-летию Рунета". Дети и взрослые могут ознакомиться с интерактивной лентой времени, которая посвящена истории цифровизации города, а также с новейшими онлайн-сервисами и услугами. Помимо этого, гостям предложат сыграть в популярные 30 лет назад компьютерные игры.

В столичном департаменте информационных технологий уточнили, что выставка постоянно обновляется. В настоящее время в павильоне находится 77 различных объектов и стендов, а с момента его открытия там было организовано около 11 тысяч экскурсий.

"Умный город" работает со вторника по воскресенье включительно с 10:00 до 20:00. Вход бесплатный.

В конце мая в павильоне открылась новая экспозиция о кибербезопасности. Дети и взрослые смогут узнать больше о мерах безопасности, которые применяются в технологичных проектах столицы, а также получат советы, как правильно сберечь свои платежные данные и личную информацию.

Экспозиция наполнена интерактивными экспонатами, которые рассказывают гостям о том, что такое цифровая гигиена, какие угрозы ждут пользователей в Сети и почему важно соблюдать правила защиты.

