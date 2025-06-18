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18 июня, 01:45

Город

Жителям и гостям столицы назвали самые популярные площадки проекта "Лето в Москве"

Жителям и гостям столицы назвали самые популярные площадки проекта "Лето в Москве"

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Проект "Лето в Москве" предлагает жителям и туристам десятки фестивальных площадок с развлечениями на любой вкус – от диджей-сетов до экскурсий и занятий спортом.

На Пушкинской площади проводят квесты и литературные прогулки. В центре города также работают библиотеки под открытым небом.

Особой популярностью пользуются площадки фестиваля "Сады и цветы", превратившие столицу в пространство для фотосессий. На фестивале "Усадьбы Москвы" проходят концерты и исторические экскурсии. Также гостей ждут арт-пространства, игровые зоны, мастер-классы и архитектурные прогулки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Лето в Москве
городфестиваливидеоЕкатерина ЕфимцеваКсения Поликарпова

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