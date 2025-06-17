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17 июня, 19:15

Культура

На Цветном бульваре подготовили детский концерт "Улыбка ребенка"

На Цветном бульваре подготовили детский концерт "Улыбка ребенка"

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На Цветном бульваре юных зрителей встречает фестиваль "Театральный бульвар". Для детей подготовили специальную программу – концерт "Улыбка ребенка" с песнями о Москве и стихами о лете.

Как рассказали организаторы, за лето зрители смогут увидеть более 600 постановок в разных жанрах. Основная международная часть программы стартует позже – на фестиваль приедут театры со всего мира.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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