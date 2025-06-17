Тропический лес создали в центре Москвы в рамках фестиваля "Сады и цветы"

Возле Кремля раскинулись экзотические сады с водопадами. Фестиваль "Сады и цветы" превратил Манежную и Площадь Революции в тропики. Там появились бамбук, юкки и олеандры, банановые деревья, мушмула и финики.

Кроме того, среди трехметровых шелковиц раскинулся маркет, похожий на антикварную лавку и украшенный ажурными перголами, а в переходе между Манежной и Площадью революции выставили топиары из тиса. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.