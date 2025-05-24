В Петербурге возбуждено дело о теракте после поджога отдела полиции

Фото: телеграм-канал SHOT

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело о теракте после того, как местная жительница подожгла отдел полиции. Об этом сообщил городской главк СК РФ в своем телеграм-канале.

По версии следствия, в ночь на субботу, 24 мая, 37-летняя женщина петербурженка подожгла 37-й отдел полиции УМВД России по Василеостровскому району. Злоумышленница бросила в окно здания бутылку с зажигательной смесью. В результате инцидента пострадавших нет.

"Следователи совместно с сотрудниками регионального Управления ФСБ России незамедлительно выехали на место происшествия для проведения осмотра. Проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего", – рассказали в ведомстве.

В свою очередь, пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщает, что злоумышленница могла оказаться жертвой мошенников. Ранее женщине по телефону заявили, что принадлежащий ей личный кабинет на "Госуслугах" был взломан, благодаря чему на ее имя удалось оформить кредиты и перевести полученные денежные средства на территорию Украины для помощи ВСУ.

"В дальнейшем неизвестный предложил поджечь здание подразделения полиции, чтобы избежать уголовной ответственности и не гасить накопившуюся перед банками задолженность", – добавили в ведомстве.

Ранее в Москве задержали 13-летнего подростка за поджог двери опорного пункта правоохранительных органов по заданию мошенников. Пострадавших нет, по факту случившегося организована проверка.

Аналогичный случай произошел в Можайском районе, где 14-летний школьник поджег входную дверь в квартиру по указанию неизвестного. В отношении юноши возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении чужого имущества.