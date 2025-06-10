"Мой район. Место встречи": Марьина Роща

Гуляя по улицам Марьиной Рощи, можно изучить всю историю Москвы – от древних времен до современности. Кроме того, название района имеет необычную историю: одни считают, что оно произошло от имени жены владельца села Марьи, другие уверены, что в местных лесах орудовала банда под командованием Марьи-атаманши.

Известна Марьина Роща была и своими народными гуляниями, на которые приезжали поэт А. С. Пушкин и прозаик Н. В. Гоголь. Там на Божедомке родился и вырос писатель Федор Достоевский, многие образы этих мест он отразил и в своих произведениях.

Много лет спустя Юрий Норштейн снял один из своих лучших мультфильмов о родной и любимой Марьиной Роще. Была у этого района не только поэтическая, но и криминальная слава, но если раньше москвичи побаивались вечером ехать туда, то в настоящее время гулять там можно спокойно. Более того, теперь район считается престижным.

Подробнее – в "Мой район. Место встречи".