Улицы перекрыли в центре Москвы

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10 июня, 08:00

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"Мой район. Место встречи": Марьина Роща

"Мой район. Место встречи": Марьина Роща

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Гуляя по улицам Марьиной Рощи, можно изучить всю историю Москвы – от древних времен до современности. Кроме того, название района имеет необычную историю: одни считают, что оно произошло от имени жены владельца села Марьи, другие уверены, что в местных лесах орудовала банда под командованием Марьи-атаманши.

Известна Марьина Роща была и своими народными гуляниями, на которые приезжали поэт А. С. Пушкин и прозаик Н. В. Гоголь. Там на Божедомке родился и вырос писатель Федор Достоевский, многие образы этих мест он отразил и в своих произведениях.

Много лет спустя Юрий Норштейн снял один из своих лучших мультфильмов о родной и любимой Марьиной Роще. Была у этого района не только поэтическая, но и криминальная слава, но если раньше москвичи побаивались вечером ехать туда, то в настоящее время гулять там можно спокойно. Более того, теперь район считается престижным.

Подробнее – в "Мой район. Место встречи".

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