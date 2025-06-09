Более 73 тыс человек зарегистрировались на конкурс "Это у нас семейное"

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Более 73 тысяч человек зарегистрировались на конкурс "Это у нас семейное". Об этом первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко сообщил в ходе заседания наблюдательного совета проекта, передает пресс-служба мероприятия.

По его словам, в прошлом году в конкурсе приняли участие 600 тысяч человек. Кириенко охарактеризовал проект не как обычное соревнование, а как шанс испытать счастье, радость, любовь и восхищение. Он отметил, что Владимир Путин поручил проводить конкурс на ежегодной основе. Поэтому проведение второго сезона является признаком высокой оценки проекта президентом России.

Члены наблюдательного совета одобрили решение о завершении приема заявок 14 сентября, определили порядок действий и обсудили первые задания для дистанционного этапа.

Вместе с тем ректор мастерской управления "Сенеж" Андрей Бетин рассказал, что в настоящий момент среди конкурсантов 60% составляют женщины и 40% – мужчины.

"Это неудивительно, ведь именно девушки и женщины мотивируют сильную половину к новым, порой неожиданным свершениям", – отметил он.

Бетин подчеркнул, что в первый день регистрации на конкурс поступили заявки из всех российских регионов.

В каждом из 89 субъектов созданы семейные команды. Наибольшую вовлеченность проявляют жители Центрального (24%), Приволжского (21%), Сибирского (13%) и Северо-Западного (12%) федеральных округов. Уральский и Южный федеральные округа (включая Донецкую и Луганскую народные республики, а также Запорожскую и Херсонскую области) представляют 11% участников.

Старт второму сезону конкурса "Это у нас семейное" Путин дал 27 мая во время заседания наблюдательного совета АНО "Россия – страна возможностей". Президент заявил, что подобные проекты помогают оживить и придать эмоциональный положительный заряд тому, что делают власти, а именно – обсуждают "скучные, но важные зарплаты, пособия и многое другое".

В финал первого сезона прошли свыше 2 тысяч человек, а победителями стали 30 семей, которые получили сертификаты на улучшение жилищных условий на сумму в размере 5 миллионов рублей.