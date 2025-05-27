Путин дал старт второму сезону всероссийского конкурса "Это у нас семейное"

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Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО "Россия – страна возможностей" дал старт второму сезону конкурса "Это у нас семейное".

Один из победителей первого сезона "Это у нас семейное" рассказал, что к запуску нового сезона все готово. Именно поэтому президент РФ дал старт второму сезону конкурса. Глава государства заявил, что такие события являются "рекламой" семьи.

"Это то, что делает семью, большую семью, модной. Вот все это вместе укладывается в те усилия государства, которые предпринимаются на протяжении всего последующего времени, и мы планируем продолжать эту политику", – отметил Путин.

Кроме того, президент указал, что такие конкурсы помогают оживить и придать эмоциональный положительный заряд тому, что делают власти, а именно – обсуждают "скучные, но важные зарплаты, пособия и многое другое". В связи с этим российский лидер заявил о том, что нужно продолжать проводить данные мероприятия.

В первом сезоне конкурса "Это у нас семейное" было подано свыше 587 250 заявок из 89 российских регионов. В финал прошли свыше 2 тысяч человек. Победителями стали 30 семей, которые получили сертификаты на улучшение жилищных условий на сумму в размере 5 миллионов рублей. Кроме того, 300 семей-финалистов поехали в семейные путешествия.

В апреле 2024 года Путин поручил министерству просвещения вместе с АНО "Россия – страна возможностей" создать всероссийский родительский комитет и координировать его деятельность в рамках конкурса "Это у нас семейное".

В сентябре того же года был создан всероссийский родительский комитет, который представляет собой консультативный орган при Минпросвещения, объединяющий активных родителей и экспертов в сфере воспитания.

