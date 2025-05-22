Платформа "Россия – страна возможностей" отметила семилетний юбилей

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Платформа "Россия – страна возможностей" (РСВ) празднует семь лет со своего основания. Об этом сообщает пресс-служба президентской платформы.

За время существования участниками ее проектов, конкурсов и олимпиад стали жители всех 89 регионов России и 150 стран мира. Платформа помогла миллионам людей поступить в высшие учебные заведения, найти подходящую профессию и построить карьеру.

Как отметил гендиректор платформы Андрей Бетин, участниками проектов стали более 25 миллионов человек.

"Мы доказываем реальными кейсами, что успех возможен благодаря таланту, трудолюбию и способностям. Мы не просто предоставляем возможности – мы создаем их вместе с участниками проектов РСВ", – сказал Бетин, добавив, что участники платформы становятся инициаторами новых направлений, создавая экосистему развития для всей страны.

За годы своей работы платформа реализовала более 60 проектов. В их числе "Лидеры России", "Это у нас семейное", "Флагманы образования", "Я – профессионал" и другие.

Как отметили в пресс-службе, теперь кадровые конкурсы за рубежом проходят по методике и алгоритмам, основанным на проектах РСВ.

Президентскую платформу создали по инициативе Владимира Путина.

Между тем столичному проекту "Активный гражданин" исполнилось 21 мая 11 лет. Как отметил Сергей Собянин, уникальная цифровая платформа дала москвичам возможность напрямую влиять на развитие города.

За это время к "Активному гражданину" присоединились около 7,2 миллиона человек. Мэр назвал данную площадку масштабным сообществом инициативных горожан – в Москве каждый месяц реализуется около 30–40 проектов, которые поддержали жители столицы.