Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Всероссийский родительский комитет создан при Минпросвещения РФ по поручению Владимира Путина, сообщил глава министерства Сергей Кравцов на первом заседании объединения.

"Очень важно то, что он создается в Год семьи, потому что, конечно, воспитание ребенка начинается в семье, и здесь нам очень важно, чтобы мы были союзниками", – сказал Кравцов.

День создания комитета он назвал новой эпохой. Комитет представляет собой консультативный орган при Минпросвещения, который объединит активных родителей и экспертов в сфере воспитания.

В апреле текущего года Владимир Путин поручил министерству просвещения вместе с АНО "Россия – страна возможностей" создать всероссийский родительский комитет и координировать его деятельность в рамках конкурса "Это у нас семейное".