19 сентября, 13:10Общество
Всероссийский родительский комитет создан при Минпросвещения
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Всероссийский родительский комитет создан при Минпросвещения РФ по поручению Владимира Путина, сообщил глава министерства Сергей Кравцов на первом заседании объединения.
"Очень важно то, что он создается в Год семьи, потому что, конечно, воспитание ребенка начинается в семье, и здесь нам очень важно, чтобы мы были союзниками", – сказал Кравцов.
День создания комитета он назвал новой эпохой. Комитет представляет собой консультативный орган при Минпросвещения, который объединит активных родителей и экспертов в сфере воспитания.
В апреле текущего года Владимир Путин поручил министерству просвещения вместе с АНО "Россия – страна возможностей" создать всероссийский родительский комитет и координировать его деятельность в рамках конкурса "Это у нас семейное".
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