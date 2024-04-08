Путин поручил сформировать всероссийский родительский комитет

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Владимир Путин поручил министерству просвещения вместе с АНО "Россия – страна возможностей" создать всероссийский родительский комитет и координировать его деятельность в рамках конкурса "Это у нас семейное". Соответствующее поручение размещено на сайте Кремля.

По информации опубликованного документа, отчет о проделанной работе глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов и глава АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров должны представить до 1 августа. Докладывать о проведении дальнейшей работы они должны будут раз в полгода.

Ранее в России предложили утвердить звание "Отец-герой" для мужчин, которые воспитали 10 и более детей. Как отметила основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец, заслуги многодетных отцов никогда не отмечались на таком высоком уровне.

