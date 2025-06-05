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05 июня, 08:00

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"Мой район. Место встречи": Мещанский

"Мой район. Место встречи": Мещанский

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Мещанский – один из самых необычных районов города, простирающийся от Лубянской площади до Рижского вокзала. Здесь переплетаются эпохи: купеческая Москва соседствует с современными деловыми кварталами.

В этом выпуске актер театра и кино Дмитрий Ульянов поделится своими знаниями об истории столицы. Вместе с москвоведом Марией Сукочевой он расскажет о своем любимом Цветном бульваре и о местах силы в Мещанском районе. Кроме того, гостями студии станут врачи-хирурги Института имени Н. В. Склифосовского.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".

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