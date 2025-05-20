За пять лет в столице отремонтировали более 30 исторических зданий

В Москве продолжается капитальный ремонт многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия. За последние пять лет в столице восстановили более 30 таких зданий за счет специальных городских субсидий. Один из примеров – жилой дом на Сретенском бульваре.

Его возвели в 1902 году, и сейчас впервые проводят масштабную реставрацию. Работы включают обновление инженерных систем, кровли, фасадов и декоративных элементов – от лепнины до кованых ограждений. Отдельные детали воссоздавали по архивным фотографиям и кинохронике.

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