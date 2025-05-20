Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 мая, 11:30

Город

За пять лет в столице отремонтировали более 30 исторических зданий

За пять лет в столице отремонтировали более 30 исторических зданий

Столичные врачи начали использовать робота-ортопеда для проведения эндопротезирования

Завершился первый этап возведения городского вокзала Беговая

Синоптики рассказали, когда в Москве потеплеет

В Москве изменится схема движения из-за полумарафона "Забег.РФ"

Собянин: фермеры из 40 регионов поставляют свежие продукты на ярмарки Москвы

"Утро": пасмурная погода с просветами и небольшой дождь ожидаются в Москве 20 мая

Затор образовался на Волоколамском шоссе в Москве

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в Москве 20 мая

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 63% 20 мая

В Москве продолжается капитальный ремонт многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия. За последние пять лет в столице восстановили более 30 таких зданий за счет специальных городских субсидий. Один из примеров – жилой дом на Сретенском бульваре.

Его возвели в 1902 году, и сейчас впервые проводят масштабную реставрацию. Работы включают обновление инженерных систем, кровли, фасадов и декоративных элементов – от лепнины до кованых ограждений. Отдельные детали воссоздавали по архивным фотографиям и кинохронике.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоСтанислав КуликЕвгения МирошкинаАнна Макарова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика