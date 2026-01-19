Форма поиска по сайту

19 января, 19:08

Происшествия

СК и прокуратура проверят больницу в Тюмени после того, как пациентка получила ожог ноги

Фото: 123RF.com/pixora

Территориальный отдел СУ СК России по Тюменской области и прокуратура организовали проверку в Областной клинической больнице № 2 в Тюмени, где пациентка после операции обожгла ногу о батарею. Об этом рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Информация о пострадавшей ОКБ № 2 с заключениями врачей Областной клинической больницы № 1 появилась в одном из местных пабликов. Там сообщалось, что пациентка перенесла операцию по удалению пластины в голеностопе. Ожог от батареи она получила, пока находилась под анестезией.

Также в СМИ добавили, что девушку выписали из больницы, несмотря на ожоги, после чего у нее возникли осложнения. Сейчас она обрабатывает раны дома и принимает обезболивающие. Ей предстоит пересадка кожи.

Ранее врачи диагностировали перелом и сотрясение у 13-летнего подростка, которого избил мужчина во время катания на горке Уктус в Екатеринбурге. ЧП случилось после того, как ребенок скатился с горки и сбил женщину с ног. После этого находившийся рядом мужчина нанес ему несколько ударов по голове и телу.

По факту произошедшего прокуратура организовала проверку. Заведено уголовное дело о хулиганстве.

