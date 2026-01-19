Форма поиска по сайту

19 января, 18:13

Технологии

LOST ARK и "Зимнюю Хижину" выбирали пользователи VK Play в январские праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Игровая площадка VK Play подвела итоги активности пользователей в период январских праздников. Женщины чаще всего выбирали LOST ARK, а мужчины – "Зимнюю хижину", передает VK Play Media

Также в списке игр, которые предпочитали женщины, числятся "Пара Па: Город танцев", "Аллоды Онлайн", Revelation и Armored Warface. В свою очередь, мужчины проводили время в космическом симуляторе SPACERIFT: Arcanum System и постапокалиптической игре Hail to the Rainbow.

Средняя продолжительность игровых сессий у женщин оказалась на 6 минут в день больше, чем у мужчин: 146 минут против 140. Наиболее активной возрастной группой стали пользователи 35–44 лет, на которых пришлось 50,8% всего игрового времени. Доля игроков 25–34 лет составила 22,7%, а 18–24 лет – 6,6%.

По количеству игроков самыми востребованными жанрами оказались Action (63,2%), MMO (34,1%) и Simulator (1,1%). Среди онлайн-игр лидером по популярности остается шутер Warface. За ним следует Perfect World, а третье место занимает LOST ARK.

В рейтинге платных проектов первенство удерживает Atomic Heart. За ним следуют приключенческая игра Hail to the Rainbow и тактический проект Broken Arrow. Также в топ вошли реалистичный симулятор охоты BULT – Hunting Simulator, тактика "Спарта 2035", исторические RPG "Смута" и "Земский собор", хоррор-новелла "Зайчик", шутер VLADiK BRUTAL и Life Effect.

VK Play представляет собой платформу, созданную для геймеров, разработчиков и контентмейкеров. Она объединяет ключевые сервисы, востребованные игровым сообществом: каталог игр, облачный гейминг, трансляции, киберспорт и другие возможности.

Ранее сообщалось, что Konami изучает возможность переноса событий будущих компьютерных игр франшизы Silent Hill в Россию, Италию или Южную Корею. По словам продюсера Silent Hill Мотои Окамото, страны обладают богатыми культурными и религиозными наследиями, которые могут органично лечь в основу сюжета хоррора.

