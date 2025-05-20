ЦОДД призвал пересесть на столичный транспорт из-за дождя

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москвичам и гостям города рекомендовали пересесть на общественный транспорт в связи с дождем, который местами идет в столице. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

Трафик на дорогах в данный момент оценивается в 5 баллов. Интенсивное движение зафиксировано на ТТК на внешней стороне возле Рижской и Нижегородской эстакад, а также на внутренней стороне рядом с Беговой улицей.

Кроме того, во второй половине дня локальные затруднения могут возникнуть на внешних сторонах ТТК в районе Савеловской эстакады и МКАД возле Химкинского моста. Также они могут наблюдаться на внутренней стороне МКАД в районе Варшавского шоссе.

В связи с неблагоприятными погодными условиями москвичам посоветовали перенести поездки на личном транспорте на более позднее время, после 19:00. При этом на интенсивность движения могут повлиять небольшие аварии, дорожные работы и погода.

"Будьте внимательны на дороге: соблюдайте скоростной режим и дистанцию, не отвлекайтесь на телефон во время движения", – говорится в сообщении.

Круглосуточный мониторинг дорожной ситуации проводят ситуационный центр и экипажи дорожного патруля ЦОДД.

Тем временем столица, несмотря на дождь, постепенно приходит к летним погодным показателям, отметила ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова в беседе с RT. По словам специалиста, во вторник, 20 мая, на пасмурном небе ожидаются просветы.

Также синоптик добавила, что атмосферный фронт вскоре покинет Московский регион, а к концу рабочей недели ожидается завершение дождевого периода.

"От дождей мы избавимся в четверг-пятницу (22 и 23 мая. – Прим. ред.). Там погоду будет определять антициклон, и она станет вполне летней", – подчеркнула Позднякова.

Вместе с тем она спрогнозировала приближение температуры к 25 градусам выше нуля в выходные, 24–25 мая.

20 мая в Москве ожидается облачная погода с кратковременным дождем и местами грозой. Днем воздух в столице прогреется от 13 до 15 градусов, в Московской области – от 12 до 17 градусов.

Как отметил синоптик Михаил Леус, холодный май в столице завершится летней погодой. При этом в последнюю неделю месяца ожидаются дожди, однако средний температурный фон останется в градациях летнего сезона, заявил он.