Гроза и порывистый ветер обрушатся на Москву 20 мая

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Облачная погода с кратковременным дождем и местами грозой ожидается в Москве 20 мая, предупреждает Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, днем температура воздуха в столице будет в пределах от 13 до 15 градусов, в Московской области – от 12 до 17 градусов.

Западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, во время грозы ожидаются порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 738 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в Москве может понизиться до плюс 5 градусов, в Подмосковье – до плюс 3 градусов.

В Москве холодный май завершится летней погодой. В среду, 21 мая, в столице ожидается плюс 20 градусов, в четверг, 22 мая, температура поднимется до плюс 21–23 градусов.

При этом купальный сезон в столице начнется не раньше середины или конца июня. Его будет сложно открыть с начала лета, так как вода к тому моменту еще будет холодная.