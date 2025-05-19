Врач Кришан: головные боли учащаются весной из-за обезвоживания

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Головные боли учащаются весной из-за обезвоживания, так как во время потепления организм через пот теряет больше жидкости, нехватка которой может вызвать сокращение мозга. Об этом рассказала врач Пунам Кришан, сообщает Pravda.Ru.

По словам специалиста, в весенний сезон голова может чаще болеть и в связи с высоким содержанием пыльцы в воздухе. Она объяснила, что аллергическая реакция способствует выделению гистамина, который, в свою очередь, вызывает воспаление слизистых и заложенность носовых пазух. Это приводит к напряжению и головной боли, добавила Кришан.

Кроме того, перепады атмосферного давления могут вызвать головную боль, поскольку весной погода особенно резко меняется, тем самым создавая дисбаланс между давлением воздуха снаружи и внутренними полостями тела. Поэтому в теле могут возникать спазмы сосудов и головная боль, подчеркнула врач.

В связи с этим Кришан рекомендовала склонным к головным болям людям отслеживать погоду, пить больше воды и завести дневник самочувствия, чтобы вовремя реагировать на изменения.

При скачках атмосферного давления метеозависимым людям необходимо умеренно питаться и пить много воды, посоветовала ранее врач-терапевт Людмила Лапа. Она отметила, что для профилактики необходимо принимать назначенные врачом лекарства, включая антикоагулянты, которые помогают сохранить сосуды.