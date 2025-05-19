20 мая станет самым холодным днем на этой неделе в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Самым холодным днем в Москве на текущей неделе станет вторник, 20 мая. Температура днем будет на 3 градуса ниже нормы. Об этом в интервью ТАСС заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По данным синоптика, в ночь на 20 мая температура в столице понизится из-за влияния западных воздушных масс и составит плюс 7-9 градусов. Дневная температура будет в диапазоне плюс 12-14 градусов. Это значение на 3 градуса ниже нормы, что сделает вторник самым холодным днем на этой неделе.

При этом Вильфанд отметил, что в ночь на 21 мая в Москве будет еще холоднее – плюс 5-7 градусов, а по области минимальное значение может опуститься до 2 градусов. Однако уже днем значения в столице составят плюс 18-20 градусов, по области – плюс 15-20 градусов.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил, что в Москве до конца мая может выпасть до 60% месячной нормы осадков. По его словам, май почти до конца будет прохладным и довольно переувлажненным.