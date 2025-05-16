В Москве в полдень стало теплее, чем в Сочи

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Температура воздуха в Москве в пятницу, 16 мая, в 12:00 поднялась до 22 градусов тепла, что на 6 градусов выше, чем в Сочи, заявила ведущий специалист информагентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

Согласно ее расчетам, холодный атмосферный фронт в полдень по московскому времени пересек Смоленскую область, благодаря чему и вышел такой большой температурный контраст.

"В Гагарине температура – 19,1 градуса, а в Смоленске – 6,2 градуса. <...> В столице – 22 градуса, а в Сочи – только 16", – написала синоптик в своем телеграм-канале.

Тепло покинет Москву уже на следующей неделе. В ночь на понедельник, 19 мая, температура воздуха понизится на 6–8 градусов, также ожидаются дожди.

При этом в июне столбики термометров поднимутся до плюс 30 градусов. Таким образом, первый месяц лета в столице может быть теплее нормы на 1–1,5 градуса. Однако прогнозируется дефицит осадков.

