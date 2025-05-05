Капремонт проведут в жилом доме архитектора Олтаржевского в Басманном районе

Фото: пресс-служба департамента капитального ремонта города Москвы

В рамках городской программы капитального ремонта в Басманном районе Москвы будет проведено обновление почти столетнего дома в Малом Демидовском переулке (дом № 3). Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Восьмиэтажный дом в Малом Демидовском переулке был построен в 1927 году по проекту архитектора Георгия Олтаржевского и имеет черты неоклассического стиля. Он отличается фасадом с эркерами, ризалитами и декором, включающим профилированные карнизы с иониками и модульонами.

Для сохранения его исторического облика специалисты разработали уникальный проект проведения работ, учитывающий каждую конструктивную деталь. Планируется промывка фасада, ремонт выветренных швов и разрушенных сегментов кирпичной кладки, обработка мест намокания биоцидными составами.

Также отдельное внимание будет уделено ремонту архитектурных элементов. Специалисты восстановят балконы с балюстрадами, сандрики, кронштейны с лепниной и порталы входных групп. После ремонта фасад покрасят, обновят цоколь, водостоки и входные группы.

Кроме того, в доме расчистят подвал, заменят системы отопления, водоснабжения и канализации. На портале столичного правительства уточнили, что замена электросетей уже началась.

Ранее Сергей Собянин сообщил о старте восстановления усадьбы Виноградово. Работы начнутся в этом году. Комплекс преобразят, но при этом сохранят его историческую подлинность.

Уже были завершены противоаварийные работы, готов проект по восстановлению зданий, погреба и всей приусадебной территории. Архитектурный облик и интерьеры обещают воссоздать с сохранением исторической среды.