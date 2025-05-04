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04 мая, 10:15

Мэр Москвы

Мэр Москвы сообщил о старте восстановления усадьбы Виноградово

Мэр Москвы сообщил о старте восстановления усадьбы Виноградово

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Виноградово – одна из старейших усадеб Москвы – будет отреставрирована и откроется для горожан. Как сообщил Сергей Собянин, восстановление усадьбы начнется уже в этом году. Комплекс преобразят, но при этом сохранят его историческую подлинность. Об этом он рассказал в своем блоге.

Уже завершены противоаварийные работы, готов проект по восстановлению зданий, погреба и всей приусадебной территории. Архитектурный облик и интерьеры обещают воссоздать с сохранением исторической среды.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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