19 января, 18:26

Происшествия

Обвиняемый в убийстве жены во время БДСМ-игр мужчина отправлен в СИЗО

Фото: depositphotos/doomu

Красногорский городской суд Московской области отправил в СИЗО мужчину, который обвиняется в убийстве своей жены во время БДСМ-игр, сообщили РИА Новости в суде.

По данным следствия, в ночь на 11 января в спальне во время жестких ролевых игр женщине стало плохо, и она упала с кровати. Обвиняемый, вспомнив прежний конфликт, накрыл лицо жены подушкой и задушил ее.

Как уточнили в суде, мужчина будет находиться под стражей до 11 марта. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее в Казани мужчина убил супругу на глазах 3-летнего сына. Следствие выяснило, что мужчина пребывал в состоянии алкогольного опьянения и совершил убийство на почве возникших неприязненных отношений. Кроме того, со следами побоев был госпитализирован ребенок.

В Миннеаполисе начались массовые протесты после убийства женщины

