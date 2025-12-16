Форма поиска по сайту

16 декабря, 17:44

Происшествия
NDTV: мужчина в Индии натравил на жену ядовитую змею и выдал это за несчастный случай

Мужчина в Индии натравил на жену ядовитую змею и выдал это за несчастный случай

Фото: 123RF.com/artzzz

Мужчина в Индии натравил ядовитую змею на супругу и выдал это за несчастный случай, сообщил NDTV.

Жена Рупеша Сатишчандра Амберкара Нирджу Амберкар скончалась 10 июля 2022 года после того, как ее ужалила змея в доме. Соответствующие показания дали сам Амберкар и три его друга полиции. Тогда правоохранители не заметили в их словах ничего подозрительного.

Однако через 3 года следователь Анукул Донде заметил несоответствия в показаниях и снова открыл дело. Выяснилось, что мужчина договорился со знакомым спасателем змей, чтобы тот принес ядовитую рептилию в дом, и натравил ее на жену. После этого они несколько лет скрывались от правосудия.

При этом друзья мужчины рассказали, что тот часто жаловался на психологическое давление со стороны супруги и часто ссорился с ней. В настоящий момент полиция арестовала четырех участников сговора, в том числе самого Амберкара и спасателя змей. Им предъявили обвинения.

Ранее мужчина в Калифорнии убил экс-супругу и надругался над ее телом. После убийства он захоронил тело, однако на следующее утро вернулся к этому месту, выкопал останки и изнасиловал.

Отмечается, что у погибшей от экс-супруга было два маленьких ребенка. Злоумышленник признал вину в ходе судебного процесса и подтвердил свои обвинения, а также назвал себя монстром. По его словам, он изнасиловал тело, чтобы "подтвердить", что он чудовище.

