NDTV: мужчина в Индии натравил на жену ядовитую змею и выдал это за несчастный случай

Мужчина в Индии натравил ядовитую змею на супругу и выдал это за несчастный случай, сообщил NDTV.

Жена Рупеша Сатишчандра Амберкара Нирджу Амберкар скончалась 10 июля 2022 года после того, как ее ужалила змея в доме. Соответствующие показания дали сам Амберкар и три его друга полиции. Тогда правоохранители не заметили в их словах ничего подозрительного.

Однако через 3 года следователь Анукул Донде заметил несоответствия в показаниях и снова открыл дело. Выяснилось, что мужчина договорился со знакомым спасателем змей, чтобы тот принес ядовитую рептилию в дом, и натравил ее на жену. После этого они несколько лет скрывались от правосудия.

При этом друзья мужчины рассказали, что тот часто жаловался на психологическое давление со стороны супруги и часто ссорился с ней. В настоящий момент полиция арестовала четырех участников сговора, в том числе самого Амберкара и спасателя змей. Им предъявили обвинения.

