Последствия подтопления проезжей части в центре Москвы устранены

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Последствия вытекания воды на проезжую часть в центре Москвы устранены, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

ЧП произошло на пересечении Большой Андроньевской и Таганской улиц. Устранением последствий занимались городские службы. Уточнялось, что авария не повлияла на водоснабжение города.

Ранее прорыв трубы произошел на Совхозной улице в городском округе Химки. Устранением аварии занимались бригады "ТСК Мосэнерго".

До этого трубу водоснабжения прорвало на западе Москвы, в связи с чем было ограничено движение автомобилей. Водителей призывали объезжать участок Рябиновой улицы от дома 14 до перекрестка с Верейской улицей.