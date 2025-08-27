Пострадавший при прорыве трубы в Химках мужчина встал в кипяток обеими ногами

Фото: Москва 24

Мужчине, который пострадал во время прорыва трубы в подмосковных Химках, помогла очевидец происшествия. Об этом она заявила в беседе с Москвой 24.

По словам женщины, водитель белой "Газели" в попытке спасти свой автомобиль встал обеими ногами в кипяток и обжегся. Из-за пара видимость на улице была минимальной, поэтому он не мог выехать.

"Оказалось, что у него под днищем его же колесо. Ребята, соседи, мой молодой человек ему помогали. Говорили и командовали, куда ехать. Потом колесо из-под днища вытащили", – отметила она.

Когда дверь автомобиля открыли, очевидцы увидели у мужчины на ногах волдыри, также у пострадавшего слезла кожа. Женщина сходила домой за противоожоговыми салфетками. Затем на место ЧП приехала скорая помощь. Медики сделали пострадавшему водителю укол обезболивающего и увезли.

"Насколько я поняла, с ним был его сын, и он вызывал скорую, приехали, наверное, за 15 минут", – заключила очевидец.

Прорыв трубы с кипятком произошел на Совхозной улице в Химках 27 августа. В тот момент проводились испытания теплосетей при температуре 145 градусов. Прибывшие на место специалисты остановили утечку воды и начали поиск точного места повреждения.

По предварительным данным, без горячей воды остались жители примерно 120 домов. Пострадавший водитель находится в больнице в состоянии средней степени тяжести, специалисты оказывают ему необходимую медицинскую помощь, уточняли ранее в подмосковном Минздраве.

