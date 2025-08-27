РИА Новости: один человек пострадал при прорыве трубы в Химках

Видео: Москва 24

Один человек пострадал при прорыве теплотрассы в подмосковных Химках, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

По словам собеседника агентства, на место ЧП вызвана скорая помощь. Пар из поврежденной трубы поднимался на уровень девятого этажа.

"Количество поврежденных машин подсчитывают", – уточнил он.

В "ТСК Мосэнерго" Москве 24 заявили, что специалисты остановили утечку воды и ищут точное место повреждения, чтобы его устранить. Предварительно, примерно 120 домов временно остались без горячей воды.

Трубу около дома № 14 на Совхозной улице в Химках прорвало 27 августа. В целях безопасности участок оградили.

Как рассказали в администрации муниципалитета, с 26 по 28 августа в микрорайоне Левобережном проходят испытания теплосетей при температуре 145 градусов, что необходимо в рамках подготовки к отопительному сезону. Выявление протечек и прорывов позволяет избежать критических ситуаций зимой.