РИА Новости: один человек пострадал при прорыве трубы в Химках

По словам собеседника агентства, на место ЧП вызвана скорая помощь. Пар из поврежденной трубы поднимался на уровень девятого этажа.
"Количество поврежденных машин подсчитывают", – уточнил он.
В "ТСК Мосэнерго" Москве 24 заявили, что специалисты остановили утечку воды и ищут точное место повреждения, чтобы его устранить. Предварительно, примерно 120 домов временно остались без горячей воды.
Трубу около дома № 14 на Совхозной улице в Химках прорвало 27 августа. В целях безопасности участок оградили.
Как рассказали в администрации муниципалитета, с 26 по 28 августа в микрорайоне Левобережном проходят испытания теплосетей при температуре 145 градусов, что необходимо в рамках подготовки к отопительному сезону. Выявление протечек и прорывов позволяет избежать критических ситуаций зимой.
