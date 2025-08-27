27 августа, 10:53Происшествия
Прорыв трубы произошел в подмосковных Химках
К настоящему моменту поток воды остановлен, определяется точное место повреждения и ведутся работы по его устранению. В целях безопасности участок утечки огражден.
В администрации также напомнили, что с 26 по 28 августа в микрорайоне Левобережном идут испытания теплосетей при температуре 145 градусов.
"Это необходимая мера в рамках подготовки к отопительному периоду. Выявление протечек и прорывов позволяет избежать критических ситуаций зимой", – говорится в публикации.
В апреле трубу водоснабжения прорвало на западе Москвы. В связи с этим в районе аварии ограничивалось движение транспорта. Сотрудники Госавтоинспекции обеспечивали регулировочно-распорядительные действия и оказывали всестороннюю помощь на месте происшествия.
Центр Владивостока затопило горячей водой