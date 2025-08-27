Форма поиска по сайту

27 августа, 10:53

Происшествия

Прорыв трубы произошел в подмосковных Химках

Видео: Москва 24

Прорыв трубы произошел на Совхозной улице в городском округе Химки Московской области. На место прибыли бригады "ТСК Мосэнерго" для устранения аварии, сообщила в телеграм-канале администрация муниципалитета.

К настоящему моменту поток воды остановлен, определяется точное место повреждения и ведутся работы по его устранению. В целях безопасности участок утечки огражден.

В администрации также напомнили, что с 26 по 28 августа в микрорайоне Левобережном идут испытания теплосетей при температуре 145 градусов.

"Это необходимая мера в рамках подготовки к отопительному периоду. Выявление протечек и прорывов позволяет избежать критических ситуаций зимой", – говорится в публикации.

В апреле трубу водоснабжения прорвало на западе Москвы. В связи с этим в районе аварии ограничивалось движение транспорта. Сотрудники Госавтоинспекции обеспечивали регулировочно-распорядительные действия и оказывали всестороннюю помощь на месте происшествия.

Центр Владивостока затопило горячей водой

