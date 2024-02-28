Десятки домов остались без воды из-за прорыва трубопровода в Мытищах

В Мытищах устраняют крупную коммунальную аварию. Как сообщили в администрации города, без горячей и холодной воды остались десятки домов на Октябрьской улице, а также на 2-й, 3-й и 4-й Парковой улицах.

Произошел прорыв трубопровода. На восстановительные работы бригадам потребуется несколько часов, завершить обещают к вечеру. Для жителей организовали подвоз питьевой воды.

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