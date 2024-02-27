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27 февраля, 10:00

Происшествия

Трубу с кипятком прорвало на северо-западе Челябинска

Трубу с кипятком прорвало на северо-западе Челябинска

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Потоп образовался на улицах Челябинска. На северо-западе города прорвало трубу с кипятком, в результате оказался залит перекресток улиц Чичерина и Университетской набережной.

По словам очевидцев, машины снижают скорость до минимума, а пешеходы рискуют получить ожоги. На кадрах, которые появились в Сети, видно, как людей перевозит через дорогу в ковше фронтальный погрузчик.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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